Drukte komt en gaat op Schiphol, ‘vergeleken met zondag rustig’

Ook maandag, op tweede pinksterdag, komt en gaat de drukte op Schiphol. “Het is opeens druk nu, terwijl het vanmorgen vroeg nog heel rustig was”, zo zegt een beveiligingsmedewerkster rond 08.00 uur. Veel mensen drommen samen in de vertrekhallen, waar om de paar meter medewerkers van Schiphol staan om reizigers de juiste kant op te sturen. “Vanwege drukte en tekort aan personeel zijn er langere wachttijden. Dank voor uw begrip”, zo klinkt een omroepstem.

De luchthaven verwacht maandag een piekdag, omdat veel mensen terugkomen of juist weggaan na een lang pinksterweekend. “Het gaat echt in golven”, schetsten twee luchthavenmedewerkers die de groepen reizigers in goede banen leiden. Volgens het duo duurt het op dit soort drukkere momenten ongeveer een uur voordat reizigers bij de security zijn en dan nog eens een uur om hier doorheen te komen.

Ook maandag zijn er weer medewerkers van de luchthaven uitgerukt met manden vol stroopwafels, om de wachtende reizigers iets aan te bieden. “Het is hier bij vlagen druk”, zegt een van de medewerkers. “Maar vergeleken met gisteren is het rustig”, zo wijst ze naar de lege, witte tenten die buiten staan. Daar zou nog niemand in de rij hebben hoeven staan maandagochtend.

Toch klinkt ook kritiek in de ochtenduren. “Dit is het slechtste vliegveld ter wereld”, zo zegt een Britse man, die probeert uit te vinden in welke rij hij moet gaan staan. “Ik moet richting de security.”

De luchthaven heeft als regel ingesteld dat passagiers niet eerder dan vier uur voor vertrek in de vertrekhal mogen zijn. Een vrouw die rond 11.00 uur een vlucht naar Spanje neemt, heeft zich hieraan gehouden en kwam twee uur van tevoren. “We wilden er wel iets eerder zijn, maar hadden wat problemen onderweg. Ik had het nagevraagd, en tussen de 2 en 3 uur van tevoren aanwezig zijn leek me voldoende”, legt ze uit. “Ik kwam net wel net een vrouw tegen die pas een vlucht om 14.00 uur had.”

De luchthaven kampt al wekenlang met personeelstekorten, onder meer bij de beveiliging en de afhandelaars. Dit zorgt ervoor dat passagiers in lange rijen terechtkomen. Bij de aankomsthallen lijkt maandagochtend geen sprake van opstoppingen of flink vertraagde bagage op de banden. KLM kondigde vrijdag aan in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te annuleren om de situatie beheersbaar te houden.