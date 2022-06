Files door terugkerend vakantieverkeer en dagjesmensen

Op een aantal Nederlandse wegen is het sinds het begin van de middag druk vanwege naar huis terugkerende vakantiegangers en mensen die op pad zijn naar de dierentuin, een attractiepark of een andere recreatieve bestemming. De ANWB meldde omstreeks 13.30 uur dat er verspreid over het land ongeveer 130 kilometer file stond.

Het verkeer moet onder meer rekening houden met vertragingen op de N57 tussen Middelburg en Rotterdam. Verder is het filerijden tussen Zierikzee en het knooppunt Hellegatsplein.

Een ANWB-woordvoerder laat weten dat het ook op de Afsluitdijk en de A12 richting Duitse grens druk is. Ook stond er omstreeks 13.30 uur 5 kilometer file op de N280 tussen Mönchengladbach en Weert. Veel verkeer gebruikt die route voor een bezoek aan Designer Outlet Roermond.