Goed pinksterweekend voor dagattracties ondanks regenachtig weer

Dagattracties in Nederland hebben een goed pinksterweekend gehad, ondanks het slechte weer op zondag en maandag.

Volgens een woordvoerster van de Efteling was het een “prima pinksterweekend”. Op alle drie de dagen was het volgens haar gezellig in het park. Toch was het slechte weer wel van invloed op de drukte. “Vooral eerste pinksterdag was een regenachtige dag hier in het zuiden, maar zaterdag was het wel een mooie dag en dat zagen we ook terug in het aantal bezoekers die dag”, aldus de woordvoerster van het attractiepark in Kaatsheuvel.

Ook Walibi Holland in Biddinghuizen heeft een goed pinksterweekend achter de rug. “Alleen de maandag was het wat minder, maar dat heeft vooral te maken met het slechte weer”, aldus een woordvoerster. Ze wees erop dat het ook op het evenemententerrein van Walibi Holland druk was, want daar is de pinksterconferentie Opwekking gehouden. Tienduizenden christenen kwamen daar bijeen om samen Pinksteren te vieren.

Bij de Floriade Expo 2022 in Almere waren tijdens de pinksterdagen ook verschillende evenementen, waaronder een benefietconcert van het Oekraïense Liatoshynsky Classical Music Ensemble, een koor en orkest uit Kiev. De organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling had hiervoor Oekraïense vluchtelingen uit de opvanglocaties en gastgezinnen in Almere uitgenodigd.

Het slechte weer had ook hier slechts een beperkte invloed op het verloop van het weekend. “Het prachtige weer maakte dat vrijdag en zaterdag bij uitstek Floriade-dagen waren. Op eerste en tweede pinksterdag was er door het mindere weer extra veel belangstelling voor de pioenenshow en tomaatproeverij in The Green House, het 10.000 vierkante meter grote kascomplex”, aldus een woordvoerder.