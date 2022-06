Laatste deelnemers Roparun gefinisht op natte Coolsingel

De deelnemers aan de Roparun, een estafetteloop voor het goede doel, zijn maandag over de de finish op de Coolsingel in een regenachtig Rotterdam gekomen. Het eerste team, Team 32 Nieuwkuijk, finishte in de ochtend al. Aan het begin van de avond kwam ook de laatste groep, Team 172 Sanquin, over de eindstreep.

“We kijken terug op een prachtige editie. Het is prachtig om te zien dat alle deelnemers zich gezamenlijk inzetten voor één doel. De saamhorigheid onder de deelnemers en vrijwilligers is enorm waardevol. Eindelijk vond de finish na jaren weer plaats op de Coolsingel. Het magische gevoel van de finish op de Coolsingel is onbeschrijflijk. Ik ben ontzettend trots op alle deelnemers en vrijwilligers. De emotie, de strijd, de uitputting en de overwinning. Dit was wederom een Roparun van vele uitersten”, zegt directeur Gerard Bakx in een reactie. “Ik denk dat iedereen vanavond voldaan zijn bed in kruipt”

Volgens een woordvoerder van Roparun zorgde de regen die tijdens het pinksterweekend over het land trok voor een extra obstakel voor de deelnemers. “De teams hebben het al zwaar en dit maakt het alleen maar zwaarder voor ze”, zegt hij. Toch zijn er voor zover bekend geen teams die vanwege het slechte weer hebben opgegeven.

In totaal deden meer dan tweehonderd teams mee. De ongeveer 550 kilometer lange estafetteloop was zaterdag begonnen vanaf evenementenlocatie Vliegveld Twenthe.

De 31e editie van de Roparun werd, net als vorig jaar, vanwege corona volledig in Nederland gelopen. Eerder kende de Roparun startplaatsen in Frankrijk en Duitsland. Het opgehaalde geld gaat naar het draaglijker maken van het leven van mensen met kanker. Sinds de eerste Roparun in 1992 is ongeveer 90 miljoen euro opgebracht. De eindopbrengst van dit jaar wordt over een paar weken bekendgemaakt.