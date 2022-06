Weliswaar nog buien in het noorden, maar niet langer code geel

Ondanks dat het in het noorden van Nederland in de nacht van zondag op maandag blijft regenen, is er volgens het KNMI nergens in het land nog sprake van code geel. Ook maandagochtend zullen er nog enkele regenbuien over het land trekken, maar die zullen minder zwaar zijn dan de onweersbuien van zondag.

Vooral in de noordelijke helft van het land zal zelfs maandagmiddag nog wel wat regen vallen. Maar in de loop van de avond wordt het grotendeels droog.

Het KNMI gaf zondag voor heel Nederland code geel af vanwege overtrekkende onweersbuien. Vooral in Noord-Brabant en Limburg zorgden die voor wateroverlast.

De Bilt registreerde de op een na natste Eerste Pinksterdag ooit. Zondag viel daar volgens Weeronline 21,5 millimeter regen.