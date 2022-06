Aantal positieve coronatests stijgt voor het eerst in 3 maanden

Voor het eerst sinds begin maart, dertien weken geleden, neemt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland toe. In de afgelopen zeven dagen testten 9459 mensen positief op het coronavirus. Dat is een derde meer dan de week ervoor, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 7000 positieve tests registreerde.

Het RIVM heeft “geen eenduidige verklaring” voor de toename. “We zien een stijging in de nieuwe varianten, maar het zou ook kunnen zijn dat het bijvoorbeeld met Hemelvaart te maken heeft, of dat meer mensen zich voorafgaand aan een vakantie hebben laten testen. Het is nog te vroeg om te zeggen dat dit het begin van een nieuwe golf is”, aldus een woordvoerder.

Het aantal mensen dat naar de teststraat gaat, is ook voor het eerst sinds maart toegenomen. De GGD’en voerden vorige week ruim 13.000 testen uit, tegen bijna 10.000 in de week ervoor. In principe hoeven mensen niet meer naar de GGD te gaan om te ontdekken of ze besmet zijn geraakt met het coronavirus, een thuistest is voldoende, maar wie dat wil mag nog gewoon een test laten uitvoeren..