Burgemeesters onderzoeken rouleersysteem met meer opvangplekken

De 25 veiligheidsregio’s bereiden zich voor op een rouleersysteem met meer crisisnoodopvangplekken per keer. De komende weken moeten volgens dat roulerende systeem telkens vier regio’s zeshonderd asielzoekers opvangen. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad twijfelen of dit aantal wel voldoende is en onderzoeken daarom een variant waarbij afwisselend zes regio’s ‘dienst’ hebben en negenhonderd plekken beschikbaar komen.

Dat liet burgemeester Henri Lenferink van Leiden dinsdagochtend weten na afloop van het online overleg van de burgemeesters. Lenferink verving voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

De plekken zijn bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Hier is het regelmatig zo druk dat er onvoldoende plaats is. Mensen moeten dan buiten of op stoelen slapen. In de crisisnoodopvang worden zij opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen of tenten. De eerste regio’s hebben nu zeshonderd plekken beschikbaar gesteld.

Het nieuwe schema met negenhonderd plekken wordt nu onderzocht en naast de prognoses van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gelegd. Als het COA verwacht dat de instroomcijfers gaan oplopen, dan gaat het nieuwe schema van kracht. En dat is volgens Lenferink een flinke klus. “Sommige regio’s hebben het echt zwaar.”

Ook bespraken de burgemeesters de opvang van Oekraïners. Het kabinet heeft de regio’s om nog eens 50.000 opvangplekken verzocht. De burgemeesters willen dat het aantal plekken evenrediger wordt verdeeld. “De ene regio is groot qua inwonersaantallen, de andere qua oppervlakte. De andere regio is klein in alle opzichten. Er moet een verdeelsysteem komen naar rato”, aldus Lenferink.