Kamer keurt handelswijze NCTV af en perkt zijn taken in

De Tweede Kamer veroordeelt de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die jarenlang informatie over personen, politieke partijen en andere organisaties verzamelde, zonder dat daar een wettelijke grondslag voor was. Een motie van DENK-Kamerleden Farid Azarkan en Stephan van Baarle is door een meerderheid van de Kamer aangenomen.

Daarnaast moet wettelijk worden vastgelegd dat de NCTV nooit meer op eigen houtje informatie van personen en organisaties mag verzamelen. Een motie met die strekking van D66, PvdA en DENK is eveneens met een Kamermeerderheid aangenomen. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de politie doen dit al in het belang van de nationale veiligheid. Daar moet het bij blijven, vindt de Kamer.

De regering moet bovendien excuses maken aan iedereen die ten onrechte door de NCTV is gevolgd, zo heeft de Kamer besloten.

Begin mei werd duidelijk dat onder meer PVV en DENK in geheime rapportages van de NCTV werden gekwalificeerd als polariserend. De fractievoorzitters van beide partijen, Geert Wilders en Azarkan, reageerden laaiend. Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz erkende eind mei dat de NCTV nooit dergelijke kwalificaties over politieke partijen had mogen geven.