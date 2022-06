Karskens staat ‘pal achter programma’ na hard rapport Ombudsman

Het bestuur van Ongehoord Nederland heeft gereageerd op het onderzoek van NPO-ombudsman Margo Smit naar aanleiding van de klachten die over uitzendingen van de omroep zijn binnengekomen. In een verklaring stelt oprichter en voorzitter Arnold Karskens van ON dat de omroep “pal achter de uitzendingen” staat die tot nu toe zijn gemaakt.

“Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel. Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol”, aldus Karskens.

ON kwam onder meer in het nieuws wegens “onweersproken omvolkingstheorieën” die tijdens een uitzending op 10 mei werden verspreid. Deze theorieën stellen dat de westerse samenleving langzaam wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond. De presentatoren van het programma grepen niet in toen de Vlaamse politicus Filip Dewinter deze verkondigde. Hierop werden er Kamervragen over gesteld.

De voorman van ON zegt dat de programma’s “met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en redactionele betrokkenheid” gemaakt worden. “Dat blijven we doen”, besluit Karskens zijn verklaring. Hij was dinsdag verder niet bereikbaar voor aanvullend commentaar.