OM eist levenslang tegen twee verdachten moord Peter R. de Vries

Tegen de twee mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries is dinsdag een levenslange celstraf geëist. Beide verdachten “hebben hun recht op vrijheid verspeeld”, aldus het Openbaar Ministerie.

Het OM meent dat de 22-jarige Delano G. de schutter is. Medeverdachte Kamil E. zou G. van en naar Amsterdam hebben gereden en meerdere voorverkenningen hebben uitgevoerd. “Zowel G. als E. was volledig op de hoogte van de opdracht die uitgevoerd moest worden”, aldus de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam. De misdaadverslaggever liep van de studio van RTL Boulevard, waar hij net een optreden achter de rug had, naar zijn auto in een parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat toen hij van nabij werd neergeschoten. Hij werd in het hoofd getroffen en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij een afrit op de A4.

Een motief voor de moord is niet bekend, maar er wordt vermoed dat het te maken heeft met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. “Daar heeft het alle schijn van”, zei de officier. Hij sprak van “een bijzonder schokkende aanslag” op “een derde aan de kroongetuige gelieerde persoon”. In 2018 werd de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

“De maatschappij wordt geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid met gevoelens van angst en terreur”, zei de officier over de drie moorden. Met het eisen van een levenslange gevangenisstraf wil hij “een duidelijk en glashard signaal” afgeven.