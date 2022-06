Ook in Maastricht stille tocht voor Gino

Ook in Maastricht komt er een stille tocht voor het 9-jarige jongetje Gino. Woensdagavond is er een stille tocht voor de jongen door Kerkrade, donderdagavond volgt een dergelijke herdenking in Maastricht. Gino woonde in Maastricht, totdat hij zo’n twee weken geleden noodgedwongen bij zijn oudere zus in Kerkrade moest gaan logeren vanwege ziekte van zijn alleenstaande moeder. In Kerkrade werd hij vorige week woensdagavond voor het laatst gezien, drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen.

De stille tocht wordt georganiseerd door welzijnsorganisatie Trajekt in Maastricht, in samenwerking met, politie, handhaving, gemeente en de Oda school, waar Gino op zat. “Mooi initiatief om ook in Maastricht Gino te herdenken en de familie, vrienden en bekenden en de buurt te steunen in hun verdriet”, schrijft burgemeester Annemarie Penn – te Strake dinsdag op haar Facebookpagina. “Dat verdient Gino, dat verdient de familie, dat verdient de buurt. Als burgemeester zal ik uiteraard aanwezig zijn.”

De tocht begint donderdagavond om 18.30 uur. Over waar de tocht begint en hoe de route is, wordt nog overlegd tussen de betrokken partijen. Woensdag hoopt de gemeente meer hierover bekend te kunnen maken.

Bij de ouderlijke woning van Gino in Maastricht heerst al dagen grote verslagenheid. Voor de deur van het huis aan de Gildenweg ligt een zee van bloemen, knuffels en kaarsjes. Gino speelde heel vaak buiten, en was bij iedereen bekend.