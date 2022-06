Sonarboot ingezet om te zoeken naar gecrasht vliegtuigje

De politie zet dinsdag een sonarboot in bij de zoektocht naar het vliegtuigje dat zondag neerstortte in het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied. Maandagavond leverden de zoekacties naar het wrak en de twee inzittenden geen resultaat op.

Veiligheidsregio Rijnmond werd zondag aan het begin van de avond gealarmeerd over een mogelijke crash. Ter plekke werden brokstukken aangetroffen met daarop het registratienummer van een kleiner type vliegtuig. Ook werden kledingstukken gevonden.

Bekend is dat het toestel eerder op de dag was opgestegen uit Oost-Duitsland en onderweg was naar Frankrijk. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk.