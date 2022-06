Spoedeisende hulp IJsselland Ziekenhuis ontruimd om brandlucht

De afdeling spoedeisende hulp van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd nadat er een brandlucht is waargenomen. Dertien patiënten zijn naar een andere locatie binnen het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Ook de huisartsenpost is dicht, maar daar waren volgens een woordvoerder geen patiënten aanwezig.

Waar de brandlucht vandaan komt, is niet bekend. De brandweer is op zoek naar de oorzaak. Volgens de zegsman is er ook sprake van een “lichte nevel”.

Rond 01.30 uur kreeg de brandweer de eerste melding van een mogelijke brand bij het ziekenhuis binnen. Het IJsselland Ziekenhuis ligt aan de Prins Constantijnweg, vlak bij Rotterdam-Prins Alexander.