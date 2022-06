Ziekenhuizen zagen groei in omzet, rendement en patiëntenaantal

De ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar, het tweede met corona, door de bank genomen een groei gezien in omzet, rendement en patiëntenaantallen. Ondanks hogere kosten voor patiëntenzorg en personeel hebben vrijwel alle ziekenhuizen 2021 afgesloten met zwarte cijfers. Ten opzichte van 2020 stegen de omzet (met 3,7 procent) en ook het gezamenlijke rendement (met 1,6 procent ) Dat melden de inkoopcoöperatie van de zorg Intrakoop en accountantsbureau Verstegen op basis een analyse van de jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen.

Ze onderzochten de cijfers van 62 ziekenhuizen, die samen meer dan 80 procent van de totale omzet van de sector uitmaken. Zij boekten in 2021 een gezamenlijk positief resultaat van 428 miljoen euro bij een omzet van 26,5 miljard. Volgens de onderzoekers is dat een rendement dat op het niveau ligt van voor corona. Dit is onder meer te danken aan de compensatie voor de extra kosten door corona en aan de toename van de patiëntenaantallen, zeggen de analisten. Er gingen in het tweede coronajaar weer veel meer mensen naar het ziekenhuis, na de daling van 14,5 procent in 2020. Het aantal bedden groeide met 2 procent tot 28.844.

Al met al zijn veel cijfers over 2021 zijn “net iets beter” dan die van een jaar eerder. Ook in het eerste coronajaar boekten de ziekenhuizen gemiddeld toch nog een positief resultaat en winsten.