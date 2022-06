Advocaat: voetballer Promes moet neef schadevergoeding betalen

Voetballer Quincy Promes moet aan zijn neef een schadevergoeding betalen voor een steekpartij in 2020 op een familiefeest in Abcoude. Een civiele rechter bepaalde dit woensdag in Amsterdam. Advocaat Yehudi Moszkowicz, die de neef bijstaat, bevestigt woensdag berichtgeving hierover door RTL Boulevard.

Volgens Moszkowicz staat in het vonnis dat de rechter heeft vastgesteld dat Promes zijn neef gestoken heeft en dat dit een onrechtmatige daad is. Ook staat erin dat hij zijn neef een schadevergoeding moet betalen, waarvan de hoogte nog bepaald moet worden. Daarnaast draait Promes op voor de proceskosten.

Wegens het incident in juli 2020 wordt de voetballer door justitie vervolgd voor poging tot moord. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 30-jarige Promes op het familiefeest in Abcoude de neef met een mes in zijn knie gestoken. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen.