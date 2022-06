Dierenbescherming strijdt voor meer keurmerkvlees op barbecue

Bijna de helft van de mensen die gaan barbecueën legt volgens de Dierenbescherming vlees zonder keurmerk op het rooster. De organisatie wil dat verminderen door middel van een campagne die deze week begint en waarbij producten met drie sterren over het voetlicht worden gebracht. De dieren waarvan dit afkomstig is hebben bijvoorbeeld meer ruimte gehad.

De Dierenbescherming denkt zeker winst te kunnen boeken, omdat 68 procent van ruim duizend ondervraagden antwoordde “vaker” vlees met het Beter Leven-keurmerk te willen kopen om dieren meer leefruimte te geven. Bijna één op de vijf (19 procent) let nu echter op dat logo. De prijs is toch voor velen (54 procent) bepalend en ook gemak is voor bijna de helft van de mensen (45 procent) bij het barbecueën ook erg belangrijk.

Daarom wordt volgens de Dierenbescherming in het barbecueseizoen toch vaak “blijkbaar achteloos” gekozen voor kant-en-klare pakketten met gemarineerd en gesneden vlees en spiesjes en wordt bij de aankoop van barbecuevlees vaak “in het geheel niet” gekeken naar wat er op de verpakking staat.