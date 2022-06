Ex-minister Sander Dekker zwaargewond na val van racefiets

Oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is dinsdagavond gewond geraakt doordat hij van zijn racefiets viel in het duingebied bij Monster. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Een 42-jarige vrouw uit Monster is aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling en doodslag, zegt een politiewoordvoerder.

Dekker (47) is met spoed per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand en de toedracht van het incident wil de politie geen mededelingen doen. Het ongeval gebeurde op het Schelpenpad.