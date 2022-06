Honderdduizenden huishoudens zonder aansprakelijkheidsverzekering

In Nederland zijn 640.000 huishoudens zonder aansprakelijkheidsverzekering, blijkt uit gegevens van het Juridisch Loket. Dat kan voor grote financiële problemen zorgen op het moment dat er een ongeluk gebeurd en je aansprakelijk blijkt te zijn. Ook de tegenpartij is flink de dupe wanneer je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt. En ondanks dat we allemaal hopen dat het ons nooit overkomt, kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. Dan kun je beter maar goed voorbereid zijn!

Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken waar letselschade mee gemoeid is. Voor de inwoners van de grote steden, lijkt de kans op een ongeluk zelfs groter. Uit de gegevens van Independer blijkt namelijk dat één op de tien ongelukken wordt veroorzaakt door een inwoner van Amsterdam of Rotterdam. De kans op een ongeluk en letselschade is dus meer reëel als je uit één van deze steden komt.

Bewijsmateriaal

Om letsel zo goed als mogelijk af te kunnen handelen, is het belangrijk om al het nodige bewijsmateriaal te verzamelen. Dit kan later namelijk goed van pas komen, maar daar straks meer over. Wat zien we als bewijs? Dan hebben we het over getuigenverklaringen, foto’s van je letsel, foto’s van het ongeluk de verklaring van een arts en de datum, tijd en plaats van het ongeval. In sommige gevallen kun je ook beeldmateriaal opvragen bij hulpinstanties zoal de politie, brandweer en zorgpersoneel. De verklaring van politie geldt ook als bewijs, dat kan altijd goed van pas komen!

Aansprakelijkheid

Is er een ander betrokken bij jouw ongeluk en letselschade? Dan is het belangrijk om deze meteen aansprakelijk te stellen. Op deze persoon kun je dan een schadevergoeding verhalen. In sommige gevallen kan het zijn dat de desbetreffende persoon doorrijdt, dan zijn er andere fondsen waarbij jij kunt aankloppen om toch te krijgen waar je recht op hebt. Dit geldt ook als diegene bijvoorbeeld niet verzekerd is. Per situatie is dit afhankelijk, bekijk daarom goed welke rechten en plichten je hebt in deze situatie. Het aansprakelijk stellen van de ander is heel belangrijk, want zonder aansprakelijkheid heb je ook geen recht op een vergoeding. En kom je uit Amsterdam? Dan kun je maar beter verzekerd zijn! Jouw mede-stadgenoten samen zijn namelijk verantwoordelijk voor bijna 5000 ongelukken in 2020. Het belang van een goede letselschade advocaat uit Amsterdam is dus niet te onderschatten.

Overzicht kosten

Ook in Rotterdam weten ze wat het is om een ongeluk te veroorzaken. Daar lag het aantal veroorzaakte ongelukken zelfs nog hoger dan in Amsterdam: 6.280 verkeersongelukken. Ongeluk gehad? Dan is vanaf het eerste moment de juiste begeleiding ontzettend belangrijk, want vanaf het moment dat je kosten gaat maken door een ongeluk of in verband met letselschade, zou je dit kunnen claimen. Het gaat hier puur om de kosten die je niet gemaakt zou hebben als het ongeval of de letselschade niet zou bestaan. Je kunt hierbij denken aan: medische kosten, inkomensverlies en huishoudelijke hulp. Bewaar de bonnen, rekeningen en facturen op een centrale plek, zodat je deze later makkelijk terugvindt. In het meest gunstige geval, door bijvoorbeeld goed voor de dag te komen met een letselschade advocaat uit Rotterdam, bestaat de kans dat je alle onkosten vergoed krijgt.