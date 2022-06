Informatieborden op treinstations doen het weer na storing

De landelijke storing van informatieborden op treinstations is rond 13.30 uur verholpen. Dat laat een woordvoerder van de NS weten. Vanaf 11.00 uur was er een storing in het netwerk dat de informatie aan de digitale borden levert. Daardoor waren er tijdelijk geen vertrek- en aankomsttijden te lezen op de stations.

Reizigers moesten tot de storing was verholpen de onlinereisplanner checken voor de actuele reistijden. “Alle informatie op de borden is inmiddels weer up-to-date”, aldus de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder was deze storing geen voorbode voor een grote treinstoring zoals op 3 april, die destijds bij de informatieborden begon. Toen was er een storing die invloed had op het systeem dat de actuele planning maakt voor treinen en personeel. Daardoor reden er die hele zondag geen treinen.