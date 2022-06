Minister Yeşilgöz: goed dat politie stappen zet tegen racisme

Het is goed dat de politie discriminatie en racisme in het politiekorps streng gaat aanpakken. Dat stelt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) in reactie op een gezamenlijke verklaring van tachtig vooraanstaande politiefunctionarissen.

In die verklaring staat dat de Nationale Politie veel strenger gaat optreden tegen racisme en discriminatie in het korps. Agenten die zich racistisch gedragen tegenover collega’s komen er niet meer vanaf met alleen een goed gesprek, maar kunnen worden ontslagen. “Het is heel goed dat er vanuit de politie zelf gezamenlijk zo’n duidelijk signaal wordt afgegeven”, stelt een woordvoerder van de minister. Ook het feit dat de nieuwe en strenge aanpak organisatiebreed wordt gesteund, vindt de minister hoopgevend.

Directe aanleiding voor de strengere aanpak is de KRO-NCRV-documentaire De blauwe familie van vorige maand, over uitsluiting, racisme en andere vormen van discriminatie bij de Nederlandse politie. De minister zei het toen vreselijk te vinden dat mensen zich niet meer thuis voelen bij de politie, vanwege de angst- en pestcultuur. De bewindsvrouw benadrukt nogmaals dat er bij de politie geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

De problemen zijn niet van gisteren en zullen ook niet morgen opgelost zijn, tekent ze daarbij aan. De Tweede Kamer gaat binnenkort met Yeşilgöz in debat over racisme en discriminatie bij de politie.