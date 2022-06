Net Limburg, Noord-Brabant vol, geen ruimte voor nieuwe bedrijven

Nieuwe bedrijven in Noord-Brabant en Limburg kunnen voor zowel opwekking als afname van elektriciteit niet meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet van TenneT. Dat heeft minister Rob Jetten (Energie) laten weten. Het net zit in die provincies “nagenoeg aan de maximale capaciteit”. TenneT gaat op zoek naar oplossingen. Tot wanneer de stop duurt is vooralsnog onduidelijk. Voor huishoudens “zijn er vooralsnog geen gevolgen”, aldus de bewindsman.

De vraag naar aansluitingen op het net in Noord-Brabant en Limburg is de afgelopen tijd “explosief” gestegen. Dit komt onder meer door de “de snelle ontwikkeling van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de verduurzamingsinitiatieven”, zoals de vergroening van de industrie. In de afgelopen maanden ging dat in Noord-Brabant en Limburg om ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken, meldt TenneT. Dat is meer dan vier keer het verbruik van een stad als Den Bosch.

Jetten spreekt van “erg spijtig nieuws” met grote gevolgen. Ook bedrijven die meer stroom willen gebruiken, kunnen dat in deze regio’s voorlopig niet doen.

Er waren al eens problemen op het stroomnet, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar niet eerder was zo’n grote ingreep nodig. Er zijn al jaren zorgen om de beperkte capaciteit van het net, vooral als het gaat om energie opgewekt door windmolens en zonnepanelen. De ‘verstoppingen’ vormen dus ook een mogelijk probleem voor de transitie naar groene energie.

TenneT gaat de komende tijd in gesprek met bedrijven die bereid zijn “om tegen een vergoeding de belasting van het net op piekmomenten te beperken”. Er loopt nu een onderzoek naar het gebrek aan ruimte voor toevoer van stroom, en TenneT laat ook de verstopping aan de afnamekant onderzoeken. De onderzoeken moeten in december klaar zijn.

De komende tien jaar investeert TenneT al circa 2 miljard euro in het stroomnet in beide provincies. Zo wordt de bestaande hoogspanningsleiding tussen Geertruidenberg in Noord-Brabant en het Limburgse Maasbracht aangepakt. Die zogeheten elektriciteitssnelweg moet zo meer stroom kunnen vervoeren. Daarnaast is netbeheerder Enexis aan het investeren in de lokale aftakkingen van het stroomnet.