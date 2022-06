Pinksterweekend Schiphol qua schadeclaims drukste van het jaar

Het blijft onverminderd druk bij organisaties die Nederlandse reizigers helpen met het terugvragen van geld voor een vertraagde of geannuleerde vlucht. Het pinksterweekend was bij Aviclaim wat aantal meldingen betreft het drukste weekend van dit jaar, ondanks de grote problemen die in mei al op Schiphol waren door personeelstekorten. “De eerste helft van mei was al druk, de tweede helft nog drukker en juni het drukst”, aldus oprichter Remco Kuilman.

De eerste week van juni leidde vooral door de situatie op Schiphol rond Pinksteren al tot zo’n 40 procent van het aantal in mei ingediende claims, toen door personeelstekorten al veel vluchten werden geannuleerd en lange rijen stonden op de luchthaven. Afgelopen weekend annuleerde KLM dagelijks opnieuw tot tientallen vluchten, zaterdag vlogen 42 vluchten leeg terug naar Amsterdam. Claimorganisatie EUclaim becijferde dat ongeveer een vijfde van de vluchten zaterdag te maken had met urenlange vertragingen of annuleringen.

Volgens EUclaim en Aviclaim schrijft KLM de beslissing om geen passagiers meer naar Schiphol mee te nemen onterecht toe aan externe omstandigheden. Het zou volgens hen gaan om een zakelijke keuze van het bedrijf zelf. Als problemen voortkomen uit externe omstandigheden, hoeft een luchtvaartmaatschappij bij minstens drie uur vertraging geen vergoeding te geven voor het door de passagier geleden tijdsverlies. Anders wel, zegt vluchtanalist bij EUclaim Paul Vaneker.

Die eventuele compensatie voor tijdsverlies kan bij langeafstandsvluchten oplopen tot 600 euro en komt bovenop het vergoeden van kosten voor eten en een overnachtingsplek. Die kosten moet een maatschappij hoe dan ook vergoeden in geval van annulering of vertraging van meer dan drie uur.

EUclaim kreeg vanaf 1 mei 15.000 meldingen binnen, waarvan twee derde in de laatste helft van die periode. Dat kan komen door nawee├źn van de drukke en onrustige meivakantie, maar ook in de weken erna bleef het druk op Schiphol. Ook bij Aviclaim kwamen in de tweede helft van mei veel meer claims binnen. Onder meer Hemelvaart zorgde voor extra drukte.

Bij EUclaim lag het aantal meldingen nog wel lager dan in dezelfde periode in 2019, voor de invloed van de coronapandemie op de reisbewegingen. Volgens Vaneker komt dat doordat het aantal vliegbewegingen nog altijd lager ligt dan toen. Bij Aviclaim kwamen in mei vergeleken met drie jaar geleden zes keer meer claims binnen.