Stille tocht en erehaag met auto’s en motoren voor Gino

In Kerkrade wordt woensdagavond een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan de 9-jarige jongen Gino uit Maastricht. Ook wordt er een erehaag gevormd met zo’n tweehonderd auto’s en motoren. Gino werd afgelopen zaterdag dood gevonden in Geleen nadat hij sinds woensdag was vermist. Hij was gek op mooie auto’s.

De tocht begint bij het Eurode Business Center en gaat naar de speelplek aan de Hertogenlaan. Daar werd Gino woensdagavond voor het laatst gezien. Op de Roderlandbaan en Ailbertuslaan vormen de auto’s en motoren een erehaag.

Gino logeerde bij zijn oudere zus in Kerkrade omdat zijn moeder te ziek was om voor hem te zorgen. Hij kwam na het voetballen niet meer terug naar huis. Zijn lichaam werd zaterdagmorgen in Geleen gevonden. De politie heeft de 22-jarige Donny M. uit Geleen aangehouden op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino.

De stille tocht begint om 19.30 uur.