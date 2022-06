Taghi tegen rechter: u mag mijn vonnis naar de gevangenis sturen

De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi heeft het gevoel dat zijn straf allang vaststaat. Aan het einde van de eerste van tien zittingsdagen waarin de strafeis tegen hem en zijn medeverdachten wordt geformuleerd, liet hij zijn ongenoegen duidelijk merken. “Het vonnis heeft u al in uw binnenzak. Dat kunt u ook hier naar voren trekken”, zei hij tegen de rechtbank.

Hij vervolgde: “U kunt het ook meteen geven. U mag mijn vonnis naar de gevangenis sturen, dan kan ik lekker in mijn cel blijven.” De rechter benadrukte dat nog helemaal niets vaststaat. “Zo werkt dat niet meneer Taghi. Ik bestrijd dat”, reageerde ze op de aantijgingen. Taghi heeft eerder ook al eens gezegd dat hij denkt dat hij hoe dan ook tot levenslang veroordeeld gaat worden.

In het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Taghi als hoofdverdachte, is woensdag een begin gemaakt aan het requisitoir. Eind juni mondt dat uit in de strafeisen. Wanneer de uitspraak volgt, is nog onduidelijk. De rechtbank verwacht een vonnis niet eerder dan in de loop van volgend jaar.

Marengo draait om meerdere moorden en pogingen daartoe. Het requisitoir is de voorlopige climax in het proces, dat in maart 2018 begon met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige.