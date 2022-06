Weinig steun in Kamer voor vuurwerkverbod

In de Tweede Kamer is weinig steun voor een vuurwerkverbod, blijkt woensdagavond tijdens een debat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen consumentenvuurwerk verbieden, maar een meerderheid heeft twijfels over het wetsvoorstel van de partijen.

Verschillende fracties, waaronder de VVD, CDA en SP, wijzen erop dat de regels voor vuurwerk al strenger zijn geworden. In 2020 werd zwaarder vuurwerk, van de zogeheten F3-categorie, al verboden. Het afschieten van vuurpijlen mag al niet meer, potten en fonteinen zijn nog wel legaal.

Partijen willen eerst weten wat de effecten zijn van het verbod op het zwaardere vuurwerk. De afgelopen twee jaarwisselingen geven daarvan volgens hen geen goed beeld, omdat vanwege corona toen tijdelijke verboden golden. Daarmee wilde het kabinet de zorg, die door corona zwaar onder druk stond, ontlasten. Ook denken de kritische Kamerleden dat mensen bij een verbod meer naar illegaal, vaak zwaarder vuurwerk zullen grijpen.

GroenLinks en de PVDD willen een verbod omdat er jaarlijks honderden mensen letsel oplopen door vuurwerk. Ook wijzen zij op de milieuvervuiling die door vuurwerk wordt veroorzaakt en de overlast die dieren erdoor ervaren.

Coalitiepartij D66 spreekt nog van “een dilemma”. Kamerlid Kiki Hagen van de partij noemt een totaalverbod “duidelijker”, maar een gedeeltelijk verbod “preciezer”. De partij wil weten in hoeverre een totaalverbod te handhaven is.

De indieners krijgen wel steun van coalitiepartij ChristenUnie. Ook de SGP is voor. Wel willen de christelijke partijen dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld dorps- of buurtverenigingen.

Het debat gaat op een later moment verder. Dan reageren indieners Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PVDD) op het commentaar vanuit de Kamer.