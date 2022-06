Zomer 2022: wat kunnen we verwachten?

Na een aantal warme lentedagen is de meteorologische zomer nu dan toch echt van start gegaan. Veel mensen kijken uit naar een aantal zonnige maanden, maar gaat dat ook echt gebeuren? Wat kunnen we deze zomer verwachten?

De tuin al zomerklaar?

Vertoeven op het Nederlandse strand, borrelen op het terras en warme avonden in de tuin… Volgens meteoroloog Rico Schröder van Weeronline zullen de temperaturen op de dagen na de start van de meteorologische zomer op 1 juni droog en zonnig zijn. Het moment dus om bijvoorbeeld je tuin zomerklaar te maken met exclusieve landelijke verlichting waardoor je zowel ‘s avonds als overdag kunt genieten in een sfeervolle tuin.

Tuinen maken stad klimaat bestendiger

Met het veranderende klimaat blijken tuinen ook nog een handige functie te hebben. Zo houdt de gemeente van Amsterdam zich bezig met hoe tuinen kunnen helpen bij het klimaatbestendig maken van de stad. Na een aantal flinke hoosbuien en overstromingen blijkt dat namelijk hard nodig te zijn. De gemeente besloot dat klimaatadaptatie meegewogen moet worden bij elk renovatieproject en alle bouwwerkzaamheden. In stadsdeel West is zelfs in het bestemmingsplan opgenomen dat binnentuinen maar voor de helft verhard mogen zijn, de andere helft moet ruimte bieden voor groen. Aandacht besteden aan je tuin is dus niet alleen fijn voor jezelf, maar heeft daarbij ook een functie tijdens uitdagende weersomstandigheden.

Begin van de zomer

De weersverwachtingen zien er voor de maand juni goed uit met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Daarbij kan het volgens Weeronline warmer aanvoelen door een sterke zonkracht. Fijn als je overdag wil zonnen en in de avond in de tuin onder mooie verlichting lekker wil dineren en chillen! De verwachting is meer zonnige periodes, maar door de warmte stijgt helaas ook de kans op een stevige onweersbui.

Voor Nederland lijkt het erop dat de rest van de zomer behoorlijk warm zal zijn. Eigenlijk gedurende alle drie de zomermaanden, maar juli en augustus zal extra warm worden. Verder lijkt de normale tot een iets beneden normale hoeveelheid regen te vallen en houdt de in de lente ingezette droogte in het algemeen aan.

Langste dag van het jaar

De astronomische zomer begint overigens later dan de meteorologische: namelijk op 21 juni. In Nederland hebben we op dat moment ook de langste dag van het jaar. In totaal is de zon 16.45 uur boven de horizon. Zonsopkomst is om 5.20 uur op zonsondergang pas om 22.04 uur. In het noorden van het land is de zon 17.00 uur te zien, in het zuiden ongeveer 16.30 uur.

Steeds warmere zomers

Dat de zomers steeds warmer worden, is inmiddels geen verrassing meer. De wereldwijde temperatuurstijging heeft ook een effect op de opwarming van Nederland. De verwachting van onder andere het KNMI is dat veel van de huidige klimaat trends in de toekomst doorzetten waarbij de temperatuur verder stijgt. Volgens hun klimaatscenario ligt de opwarming op jaarbasis tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050, ten opzichte van de referentieperiode 1981-2010. Dat kan oplopen tot 3,7 graden rond 2085. Het lijkt erop dat we deze zomer in ieder geval kunnen gaan genieten van warme dagen.