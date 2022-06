110 ouders van uit huis geplaatste kinderen bij speciaal team

Meer dan 110 ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire en van wie kinderen uit huis zijn geplaatst, hebben zich inmiddels gemeld bij het ondersteuningsteam. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd in een debat met de Kamer. “Dat zijn er vijftig meer dan halverwege mei”, zegt Rutte.

Verder wilde de minister-president niet te veel “tussentijdse informatie geven die niet compleet is”. In oktober stuurt minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind een nieuwe stand van zaken naar de Kamer over de uithuisplaatsingen bij gezinnen die gedupeerd zijn in het toeslagenschandaal.

Sinds 2015 zijn er zeker 1675 kinderen van gedupeerde ouders uit huis geplaatst . Eind vorig jaar woonden er nog steeds 555 niet thuis, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige maand.