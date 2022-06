Arnold Karskens: rapport NPO Ombudsman snijdt geen hout

Arnold Karskens, voorzitter van omroep Ongehoord Nederland (ON), heeft donderdag in een uitzending van Ongehoord Nieuws gereageerd op het rapport dat Ombudsman van de NPO Margo Smit over zijn omroep naar buiten heeft gebracht. “Het heeft wel wat reuring veroorzaakt”, aldus Karskens. “Maar het snijdt geen hout, vind ik.”

Uit het rapport van de Ombudsman kwam dinsdag naar voren dat ON aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt en daarmee de journalistieke code van de NPO schendt. Het gaat dan onder meer om schending van de code op het punt van betrouwbaarheid en daardoor het passief en actief bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie.

De voorzitter van ON zegt dat Smit geen voorbeelden kan geven van wanneer de omroep “onjuiste informatie” heeft verspreid. “Ze spreekt over een patroon. Als we naar het patroon toegaan zijn dat vaak meningen waar zij zich niet in kan vinden, zoals corona of over de oorlog in Oekra├»ne.” Karskens vraagt Smit ook een rapport te schrijven over alle andere omroepen en niet alleen over Ongehoord Nederland. “Leg dezelfde maatstaven aan voor ON, maar ook voor die andere omroepen. En kijk of er een verschil is in benadering. De resultaten zullen nog niet zo gek veel verschillen”, zegt hij.

Karskens stelt dat hij het instituut van Ombudsman “een belangrijke factor” in de democratie vindt. Hij geeft wel te kennen te worstelen met de persoon Margo Smit. “Zij heeft zich voordat we zijn toegetreden tot het omroepbestel al negatief over ons uitgelaten. We zien dat toch een klein beetje terug in die rapportage.”