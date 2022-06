Eerste verdachten van supportersrellen ADO voor de rechter

Vier mannen die betrokken zouden zijn geweest bij supportersrellen na de misgelopen promotie van ADO Den Haag komen donderdag voor de rechter. Ze worden verdacht van openlijk geweld in vereniging tegen de politie. Ze werden bij de rellen gearresteerd en zitten nog altijd vast.

ADO Den Haag speelde eind mei de beslissende wedstrijd om promotie naar de Eredivisie tegen Excelsior. De Haagse club leidde het thuisduel met 3-0 en leek zeker van de winst, maar in de slotfase kwamen de Rotterdammers terug tot 3-3. In de verlenging kwam ADO weer op voorsprong, maar Excelsior maakte opnieuw gelijk en nam de strafschoppen uiteindelijk beter. Daardoor spelen de Rotterdammers volgend jaar in de Eredivisie en moet ADO nog minstens een jaar doorbrengen in de Eerste Divisie.

Tijdens de promotiewedstrijd was het al erg onrustig in het ADO-stadion. In de eerste helft werd het duel stilgelegd omdat mensen spullen naar een grensrechter gooiden. Later staakte de scheidsrechter de wedstrijd weer, omdat ADO-supporters op het veld waren gekomen.

Na de laatste strafschop gooiden ADO-hooligans vuurwerk in het vak met Excelsior-supporters. Daarna verplaatsten de ongeregeldheden zich naar de straat voor het ADO-stadion. Vele tientallen fans van de Haagse club gooiden vuurwerk, stenen, stoeptegels, ijzeren palen van verkeersborden en andere spullen naar de politie, die charges uitvoerde om de menigte te verdrijven. Een agent kreeg een klap met een ijzeren staaf in het gezicht.

Vier andere mensen werden ook opgepakt vanwege de rellen. Drie van hen zijn door de officier van justitie naar huis gestuurd, maar ze zijn volgens het Openbaar Ministerie nog wel verdachte. Zij moeten later misschien voor de rechter komen. De achtste arrestant is door de politie vrijgelaten.

Bij de rellen waren vele tientallen ADO-supporters betrokken. Het onderzoek loopt nog.