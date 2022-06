Eros Ramazzotti in februari 2023 naar Ziggo Dome

Eros Ramazzotti keert in het kader van zijn aanstaande wereldtournee volgend jaar terug naar Nederland. De Italiaanse zanger doet op 16 februari 2023 de Ziggo Dome aan als onderdeel van zijn Battito Infinito World Tour, werd donderdag bekendgemaakt.

De tournee is vernoemd naar het gelijknamige nieuwe album dat in september uitkomt. De eerste single AMA wordt op 10 juni uitgebracht.

In 2019 stond Ramazzotti, bekend van hits als Musica รจ en Ma che bello questo amore, voor het laatst in de Amsterdamse concertzaal. Dat concert was volledig uitverkocht. In totaal stond de zanger vier keer in de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor het nieuwe optreden start op donderdag 23 juni.