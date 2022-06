Kaag belooft niks, maar sluit nieuw koopkrachtpakket ook niet uit

Het kabinet doet geen beloftes, maar sluit ook niet uit dat het eerder ingrijpt naar aanleiding van de ernstige cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) over de stijgende prijzen. Volgens de rekenmeesters komen honderdduizenden huishoudens in betalingsproblemen als de energieprijzen hoog blijven, wat de druk op het kabinet verhoogt. “Never say never”, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën over de vraag of het kabinet de komende tijd toch met extra ingrepen komt.

De uitkomsten van de ‘stresstest’ van het CPB verplichten het kabinet volgens premier Mark Rutte om te “blijven kijken” of het genoeg doet. “Zonder er beloftes over te doen, want zo makkelijk is het niet.” Zowel Rutte als Kaag wijst op de maatregelen die het kabinet al heeft getroffen. Die hebben “echt effect”, zegt Rutte. Volgens het CPB zijn de verlaging van de accijnzen en de tegemoetkoming van 800 euro voor de laagste inkomens “slechts deels effectief om kwetsbare huishoudens uit de financiële problemen te houden”.

“Het is heel zorgelijk dat de groep die niet kan rondkomen zich uitbreidt”, zegt Kaag. “We leven in onzekere tijden.” Volgende week spreekt zij met de Kamer over de maatregelen in de Voorjaarsnota, waarmee het kabinet ook heeft gepoogd huishoudens meer bestedingsruimte te geven. Of er ruimte is om die plannen uit te breiden, wil de bewindsvrouw niet zeggen.

Overigens heeft het kabinet sowieso beperkte bewegingsruimte, aldus Kaag. Het kabinet zoekt financieel de grenzen op, en kan echt niet zomaar de uitgaven verhogen als er niet elders wordt bespaard. Zeker nu de Rabobank een milde recessie voorspelt, is “prudent begrotingsbeleid” van belang volgens de minister. “Dat vraagt ook dat we niet alleen nu besluiten, maar ook kijken hoe we dat goed op orde blijven houden voor de toekomst.”