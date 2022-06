Luisterlijn voert nog heel veel gesprekken en zoekt vrijwilligers

Het aantal gesprekken via de Luisterlijn blijft onverminderd hoog. Vorig jaar zijn 354.352 oproepen beantwoord. Dat zijn er weliswaar iets minder dan het jaar daarvoor, maar dat komt vooral door steeds langere en zwaardere gesprekken, meldt de Luisterlijn. Die is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Het afgelopen jaar werden er ruim 322.000 gesprekken gevoerd via de telefoon en ruim 32.000 gesprekken via de chat. Daarbovenop beantwoordden de vrijwilligers nog eens 4873 e-mails. De meeste gesprekken gingen over de invulling van de dag, relaties en geestelijke gezondheid.

De lijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek per telefoon (088-0767 000), chat of mail. Het team bestaat uit 1500 getrainde vrijwilligers. De Luisterlijn bestaat ruim zestig jaar en krijgt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens directeur-bestuurder Leo Noordegraaf waren vooral de coronamaatregelen en de maatschappelijke gevolgen daarvan aanleiding om contact op te nemen. “Onze vrijwilligers merkten dat mensen moeite hadden om overeind te blijven. Het waren vaak pittige gesprekken waarin onzekerheid, eenzaamheid, boosheid en verdriet elkaar afwisselden. De Luisterlijn biedt in moeilijke of onzekere periodes een houvast voor deze mensen.”

De versoepelingen van de coronamaatregelen deden veel vrijwilligers besluiten even tijd voor zichzelf te nemen. De lijn zoekt dan ook nieuwe vrijwilligers.