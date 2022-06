Rechtbank verbaasd over online zetten processtukken MH17 door OM

De rechtbank in de zaak-MH17 is “verbaasd” dat het Openbaar Ministerie vorige maand stukken uit het strafdossier in de zaak online heeft gezet via een speciale applicatie. Iedereen kan via deze interactieve website door processtukken bladeren. Volgens de rechters zijn zij minder dan een uur voorafgaand aan de publicatie ingelicht, waardoor zij stonden voor een “voldongen feit”, zo is donderdag gemeld in een zitting in de zaak-MH17 in het Justitieel Complex bij Schiphol.

De advocaten van Oleg Poelatov, de enige verdachte die zich laat bijstaan, verzetten zich tegen de publicatie van de website met de interactieve weergave. “De website begint met de knop ‘begin het verhaal’, waarna mensen door de stukken kunnen bladeren die door het OM ‘bewijs’ worden genoemd. Als het iets zijn, zijn het potentiële bewijzen”, aldus de verdediging. De verdediging vindt dat het OM de publieke opinie heeft gevormd, wat het recht op een eerlijk proces voor Poelatov schendt.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Het toestel was onderweg van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven.

Volgens het OM zijn pro-Russische separatisten verantwoordelijk voor het inzetten van de Buk-raket waarmee het vliegtuig is neergehaald. Zij hadden mogelijk niet door dat het ging om een passagiersvlucht, denkt het OM. Naast Poelatov staan rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko terecht. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie. Poelatov is de enige verdachte die zich laat bijstaan. Tegen het viertal is levenslang geëist.

Het OM wees vorige maand de door de advocaten aangedragen alternatieve scenario’s voor het neerschieten van MH17 van de hand. Zo vonden de officieren van justitie een aangehaald onderzoek over de afvuurlocatie van de Buk-raket niet deskundig uitgevoerd. De verdediging mag hier donderdag en vrijdag op reageren.