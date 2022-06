Terminal Eindhoven Airport dicht na vondst mogelijk vuurwapen

De terminal van Eindhoven Airport is donderdagmiddag afgesloten nadat er een “voorwerp dat op een vuurwapen leek” in de handbagage van een passagier werd aangetroffen bij de veiligheidscontrole. Dat zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Reizigers kunnen voorlopig niet naar binnen. Dat is om te voorkomen dat het te druk wordt in de terminal, zegt de marechaussee. De mensen die al binnen waren, mogen wel blijven, aldus de zegsman. Of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat, is nog niet duidelijk. Het voorwerp verscheen op een scan bij de controle. De woordvoerder houdt er rekening mee dat de terminal binnen afzienbare tijd weer open zal gaan.