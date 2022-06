UU aan buitenlandse student zonder kamer: heroverweeg studie

De Universiteit Utrecht gaat internationale studenten die naar de stad willen komen deze zomer aanraden hun inschrijving aan de universiteit te heroverwegen als ze nog geen kamer hebben gevonden. “Met pijn in het hart, want internationaal talent is belangrijk voor ons onderzoek en onderwijs”, aldus beleidsadviseur studentenhuisvesting bij de universiteit Lenn Lamkin.

Studenten die naar Utrecht komen zonder een kamer te hebben, kunnen volgens de universiteit in “onwenselijke en stressvolle situaties” terechtkomen. Internationale studenten hebben vaak geen netwerk, waardoor ze bijvoorbeeld op dure hotelkamers belanden. Dat is “niet wat wij onze studenten toewensen”, aldus Lamkin.

Aan het begin van het vorige studiejaar hadden meer dan 26.000 studenten nog geen kamer gevonden, meldde kenniscentrum Kences destijds. Daarom riep bijvoorbeeld de Universiteit Twente internationale studenten die geen kamer konden vinden op om een studie elders te overwegen. De komende jaren neemt het aantal studenten dat op kamers wil verder toe, met name door de hogere toestroom van internationale studenten, aldus Kences vorig jaar.

Het aantal nieuwe studentenwoningen blijft achter bij de vraag, waardoor het tekort aan kamers fors zal oplopen. De Universiteit Utrecht kondigt donderdag aan 200 extra kamers met voorrang aan te bieden aan internationale studenten, bovenop de 950 kamers die sowieso al voor buitenlandse studenten worden gereserveerd. Toch weet de universiteit nu al dat het niet genoeg zal zijn. Lamkin: “Er zijn te weinig kamers. En het aandeel internationale studenten is in vergelijking met andere universiteiten weliswaar laag in Utrecht, zo’n 13 procent, maar omdat we een universiteit zijn met 37.000 studenten, praten we toch over een groot aantal studenten.” De universiteit wil “echt niet dat mensen de situatie onderschatten en in een lastig parket terechtkomen”.