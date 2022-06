Voedselwaakhond wil helderheid over gebruik restvlees

Voedselwaakhond foodwatch eist donderdag in een kort geding in Den Haag dat de Staat achterhaalt waar zogenoemd separatorvlees vandaan komt, waaruit het bestaat en waarin het terecht komt. Alleen dan zijn ook de noodzakelijke controles uit te oefenen, denkt de organisatie. Die zijn onder meer nodig omdat het vlees volgens foodwatch zo fijn is dat bacteriƫn zich er goed in kunnen vermeerderen.

Ook moet de consument aan het etiket kunnen zien of het gebruikt is en van welke dieren het dan afkomstig is, want niet iedereen wil ieder dier tot zich nemen.

Separatorvlees is de benaming voor het vlees dat op botten van geslachte kippen en varkens achterblijft en met een machine alsnog wordt verwijderd, eerst onder lage druk en als dat niet lukt onder hoge druk. Bij lage druk wordt een gehaktachtige substantie vrijgemaakt, bij hoge druk een pasta-achtige, ook wel pink slime genoemd. Het eerste mag nog vlees worden genoemd, het tweede niet. De producten worden onder meer verwerkt in worsten, slavinken en snacks.

De eisen van foodwatch gelden voor beide varianten. De organisatie heeft niets tegen separatorvlees op zich en vindt het goed dat alles van het dier gebruikt wordt, maar wil meer helderheid over en meer controle op de toepassingen.