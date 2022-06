Ziggo hoeft downloadende gebruiker niet te waarschuwen

Internetprovider Ziggo hoeft geen waarschuwingen van auteursrechtenorganisatie BREIN door te sturen aan zijn gebruikers. Dat is in strijd met de Europese privacyregels, oordeelt de rechtbank in Utrecht. Het is de tweede keer dat BREIN een zaak daarover verliest.

BREIN had de laatste zaak aangespannen omdat een Ziggo-klant illegaal e-boeken zou hebben gedownload. De stichting beschikt wel over het IP-adres van die gebruiker, dus de code van de internetverbinding, maar niet over de naam en het thuisadres van de persoon. BREIN eiste daarom hulp van provider Ziggo om de klant een waarschuwingsbrief te sturen. Maar volgens de rechtbank is het “niet zeker dat die IP-adreshouder zelf auteursrechten heeft geschonden”, het kan ook iemand anders zijn die het IP-adres daarvoor gebruikt. Bovendien mag Ziggo de waarschuwingsbrieven helemaal niet doorsturen, daarvoor is een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig en die heeft de provider niet, aldus de rechtbank.

In januari wilde BREIN hulp van Ziggo bij het waarschuwen van bezoekers van torrentsites. Die worden gebruikt voor het illegaal delen van films, series en games. Ook toen besliste de rechtbank dat Ziggo daarvoor een vergunning van de privacytoezichthouder nodig heeft.