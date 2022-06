26-jarige Klaus Mäkelä nieuwe chef-dirigent Concertgebouworkest

De 26-jarige Fin Klaus Mäkelä wordt de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Dat kondigde het gezelschap vrijdagochtend aan in een persconferentie. Mäkelä volgt Daniele Gatti op, die in 2018 moest vertrekken na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Mäkelä is al chef-dirigent van het Oslo Filharmonisch Orkest en het Orchestre de Paris. Vanwege deze lopende contracten zal hij pas in 2027 beginnen als chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Bij het Concertgebouworkest krijgt hij een contract van tien jaar. In dit seizoen (2022-2023) begint hij als artistiek partner. In die rol zal hij al nauw samenwerken met het Amsterdamse orkest, met vijf verschillende programma’s.

Het Concertgebouworkest in Amsterdam is al sinds 2018 op zoek naar een nieuwe chef-dirigent. De afgelopen tijd werd de gewilde Mäkelä door kenners naar voren geschoven als voornaamste kandidaat.

Op de vraag waarom hij voor het Concertgebouworkest heeft gekozen, zegt Mäkelä dat “je de uitzonderlijke klank van het orkest maar één keer hoeft te horen om het nooit meer te vergeten en voor altijd te bewonderen”. De jonge dirigent hoopt met het Amsterdamse orkest concerten van “de beste klasse” te gaan geven. “Dat is mijn hoogste prioriteit. Ook kijk ik ernaar uit om het publiek te ontmoeten en met hen een vertrouwensband op te bouwen”. Volgens de orkestdirectie zal de overeenkomst zorgen voor “het behoud van de muzikale topkwaliteit die het publiek wereldwijd van ons orkest verwacht”.

De jonge Fin heeft een exclusief platencontract bij Decca, waar hij in maart kwam met een debuutalbum met de zeven symfonieën van de Finse componist Jean Sibelius. In september 2020 leidde Mäkelä voor het eerst het Concertgebouworkest. Daarna werd hij meerdere keren teruggevraagd. Met het Oslo Filharmonisch Orkest heeft hij dit voorjaar zijn eerste grote tournee door Europa gehad. Dit seizoen leidt hij onder meer het het Chicago Symphony Orchestra, de San Francisco Symphony, het London Philharmonic Orchestra en de Münchner Philharmoniker.

Het Concertgebouworkest zette de vorige chef-dirigent Gatti na verhalen over ongewenst gedrag aan de kant, waarop hij advocaten in de arm nam. Het orkest meldde vervolgens dat “het ongenoegen tussen beide partijen na uitvoerig overleg was opgelost”, maar Gatti kwam niet terug als chef.

Mäkelä wordt de achtste chef van het orkest. Hij werd op deze eervolle en gewichtige post naast Gatti voorgegaan door Mariss Jansons, Riccardo Chailly, Bernard Haitink, Eduard van Beinum, Willem Mengelberg en, als allereerste aangetreden in 1888, Willem Kes.