Agent die gijzelnemer Apple Store doodreed wordt niet vervolgd

De agent van de Dienst Speciale Interventies die op 22 februari de 27-jarige gijzelnemer van mensen in de Apple Store in Amsterdam doodreed, wordt niet vervolgd. Hij handelde volgens de geldende ambtsinstructie en zijn ingrijpen was gerechtvaardigd, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. “Volgens het OM moet het handelen van de DSI-agent worden beoordeeld als een zeer adequate en doeltreffende interventie tegen de gijzelnemer.”

Een 27-jarige gewapende Amsterdammer hield 22 februari urenlang een klant vast. Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. De man beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. De gijzelnemer eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand.

Aan de situatie kwam een einde toen het de gegijzelde lukte de winkel uit te rennen. De gijzelnemer, die een vuurwapen bij zich had en een bomvest droeg, zette de achtervolging in. De DSI-agent, die met een voertuig op het Leidseplein stond, besloot de gijzelnemer aan te rijden. De Amsterdammer overleed een dag na de aanrijding in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Rijksrecherche, die onderzoek deed omdat de gijzelnemer uiteindelijk met geweld door de politie werd overmeesterd, heeft diverse getuigen gehoord, onder wie de gegijzelde. Ook is forensisch onderzoek verricht, onder meer op het Leidseplein, aan het bomvest en aan de vuurwapens. Verder deed de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoek naar het dienstvoertuig waarmee de gijzelnemer werd aangereden.

“Door zijn handelen heeft de agent direct een einde gemaakt aan een zeer levensbedreigende situatie voor de gegijzelde en voor de achter zijn dienstvoertuig opgestelde politiemensen”, aldus de hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland. “Van politieambtenaren wordt verwacht dat zij in situaties als de onderhavige handelend optreden en actief het gevaar keren.’’

Het handelen van de DSI-agent noemt het OM “passend bij het gevaar dat van de gijzelnemer uitging”. Ook de keuze om de man met het dienstvoertuig aan te rijden, vindt het OM passend. “Vanwege de informatie dat de man explosieven bij zich droeg, was het gebruik van het dienstwapen geen optie.”

De DSI-agent maakte deel uit van de speciale eenheid die werd opgeroepen voor de gijzeling. Hij is werkzaam bij de marechaussee. Omdat hij formeel militair is, heeft het arrondissementsparket Oost-Nederland het Rijksrecherche-onderzoek beoordeeld, aangezien dit parket alle militaire strafzaken behandelt.