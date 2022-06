Complotdenkers staan terecht voor opruiing en doodsbedreigingen

Bij de rechtbank in Den Haag begint vrijdag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee complotdenkers Wouter Raatgever (54) en Joost Knevel (44). Ze staan terecht op verdenking van opruiing en (doods)bedreigingen tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven. Op de tweede zittingsdag op 16 juni worden de strafeisen verwacht.

De in Bodegraven opgegroeide Knevel is ervan overtuigd geraakt dat hij in zijn kinderjaren getuige was van satanische kindermoorden en misbruikt is door Van Dissel en de huisarts. Zijn ongefundeerde verhaal werd omarmd en verder verspreid door Raatgever en Micha Kat in video’s op het onlineplatform Red Pill Journal, waar ook Knevel aan meewerkte. Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen.

Knevel werd in augustus vorig jaar opgepakt in Spanje en overgeleverd aan Nederland. Raatgever werd begin juni vorig jaar opgepakt in Siddeburen, op de boerderij van zijn vriendin. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Hij werd aangehouden in zijn cel op basis van nieuwe, soortgelijke verdenkingen en smaad en laster. Micha Kat zit sinds vorig jaar zomer vast in Noord-Ierland, waar hij zijn overlevering naar Nederland aanvecht.