Concertgebouworkest komt met nieuws over zoektocht naar chef

Het Concertgebouworkest in Amsterdam komt vrijdagmorgen met “mooi nieuws aangaande de zoektocht naar onze nieuwe chef-dirigent”, zo kondigde het gezelschap eerder aan. Die zoektocht duurt al jaren, sinds het vertrek in 2018 van Daniele Gatti.

Gatti werd destijds door het orkest aan de kant gezet na verhalen over ongewenst gedrag, waarop hij advocaten in de arm nam. Het jaar erop meldde het orkest dat “het ongenoegen tussen beide partijen na uitvoerig overleg was opgelost”, al kwam Gatti niet terug als chef.

Hij was de zevende chef van het orkest. Hij werd op deze eervolle en gewichtige post voorgegaan door Mariss Jansons, Riccardo Chailly, Bernard Haitink, Eduard van Beinum, Willem Mengelberg en, als allereerste aangetreden in 1888, Willem Kes.