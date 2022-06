De Jonge: Rijk verkoopt grond Meta-datacentrum Zeewolde nog niet

Het Rijk gaat de grond in Zeewolde waarop een veelbesproken datacentrum zou komen nog niet verkopen aan Meta, het moederbedrijf van Facebook. Meta voldoet nog niet aan de gestelde voorwaarden. “Dan is ook de boodschap aan Zeewolde: dan wordt op dit moment de grond nog niet verkocht”, zegt minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening).

De minister gaat hierover in gesprek met de gemeente Zeewolde. “We weten ook dat de politieke situatie in Zeewolde natuurlijk is veranderd”, benadrukt hij. Partijen die zich hadden verzet tegen de komst van het datacentrum boekten een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Of het datacentrum nu officieel van de baan is, is nog niet duidelijk.

Onderzoeksorganisatie TNO had kritisch naar de voorwaarden gekeken, en aan een deel van de voorwaarden wordt niet voldaan, aldus De Jonge. “Dan gaat het om de manier waarop de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp, het gaat over eisen aan duurzaamheid en energie.”