Europa gebruikt zonnepaneel als wapen tegen Russisch gas

De Europese ambitie op het gebied van zonnepanelen, is groot. Uit een recent gepresenteerd plan van de Europese Commissie blijkt namelijk dat de de focus op zonne-energie ligt en daarom wil zij dat er meer fabrieken voor zonnepanelen in Europa worden gebouwd.

Nu staan 1400 van de 1500 fabrieken nog in Azië, maar daar moet dus verandering in komen. Het groots inzetten op zonne-energie is één van de Europese wapens om van het Russische gas af te komen. Volgend jaar al wil de Europese Commissie de import met tweederde van het totaal terugbrengen.

Verduurzamings-plannen

Zonne-energie en zonnepanelen worden steeds meer en vaker ingezet als alternatief voor fossiele energie. Nu de oorlog tussen Oekraïne en Rusland een streep door de rekening zet van het Russische gas, wordt zonne-energie gezien als snelste en beste alternatief hiervoor. De Europese Commissie ziet zonne-energie als een energiebron waar snel flinke stappen mee te zetten zijn. Volgens sommige schattingen kunnen zonnepanelen op daken uiteindelijk 25 procent van de Europese elektriciteitsvraag opwekken, stelt de Commissie.

Vorig jaar werden er al Europese verduurzamings-plannen gepresenteerd. Maar door de oorlog in Oekraïne is duidelijk geworden dat het allemaal nog sneller moet. De EU is in hoge mate afhankelijk van Russische fossiele energie. Door de grootscheepse aankoop van gas en olie uit Rusland financieren de lidstaten deels de oorlog in Oekraïne. Ze zijn daarnaast ook uiterst kwetsbaar voor de grillige handelwijze van de Russische president Poetin die onlangs de gaskraan al dichtdraaide voor Polen en Bulgarije.

Nederland voorop

Onlangs werd al bekend dat Nederland het voortouw wil nemen in de energietransitie. Het kabinet heeft verschillende maatregelen aangekondigd, waaronder een hybride warmtepomp, die vanaf 2026 geïnstalleerd moet worden bij een defecte cv-ketel. Wie geen hybride warmtepomp wil, zal zich moeten schikken in een duurzaam alternatief. De overheid trekt tot 2030 zo’n 150 miljoen uit aan subsidies voor de aanschaf voor een warmtepomp, maar praat tegelijkertijd meer vrijblijvend over de aanschaf ervan.

Nederland is voortvarend als het gaat om zonne-energie en zonnepanelen. Alleen vorig jaar al werden zo’n tien miljoen panelen in Nederland geplaatst en daar blijft het niet bij. Dit jaar wordt zo’n zelfde aantal verwacht en ook andere vervaardigingen met zonne-energie worden steeds populairder, zoals screens op zonne-energie. Maar met de productie in Nederland wil het nog niet echt vlotten. De grootste producent maakte vorig jaar zo’n 250.000 panelen, dat is dus bij lange na nog niet genoeg om slechts aan de vraag van Nederland te voldoen.

Overbelasting netwerk

Zonne-energie is een mooi alternatief voor fossiele energie, maar het brengt ook nadelen met zich mee. Wanneer de zon veel schijnt, dreigt het Netwerk in Nederland overbelast te raken. En zoals geschreven: er komen nog veel meer zonnepanelen bij. Dit is dus een belangrijk punt waar de netbeheerders samen met de overheid aan moeten werken. De overheid jaagt aan de ene kant het gebruik van de panelen aan, maar aan de andere kant zit de netbeheerder met een probleem door mogelijk te veel zon. Bovendien zijn arbeidskrachten om de zonnepanelen te plaatsen, schaars. Daarnaast worden de wachttijden op de zonnepanelen ook steeds langer door de grote vraag.