Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen afgelopen week

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is afgelopen week iets toegenomen, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 361 coronapatiënten, 40 meer dan vorige week vrijdag.

Vergeleken met de week daarvoor liggen er nu echter 9 coronapatiënten minder in de ziekenhuizen. Ten opzichte van een maand geleden gaat het zelfs om een daling van bijna 300.

Op de intensive cares liggen nu 21 mensen met corona, één meer dan vorige week. Op de verpleegafdelingen klom dit aantal met 39 tot 340.

Het LCPS maakt in de registraties geen onderscheid tussen patiënten die ziek zijn door Covid-19 en mensen die in de eerste plaats vanwege een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief zijn getest op het virus.