In water bij Arnhem gevonden lichaam is van gezochte Arnhemmer

Het lichaam dat vrijdagochtend in de Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst is gevonden, is van de gezochte Martijn van de L., zo maakte de politie vrijdagavond bekend. De man werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 33-jarige vrouw uit de Gelderse hoofdstad.

Zij werd op 26 mei gevonden op straat en kwam volgens de politie door een misdrijf om het leven. Eerder werd al een foto en de naam van de man verspreid, met de waarschuwing dat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving kon zijn. De politie heeft na onderzoek vastgesteld dat Van de L. niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het onderzoek naar de dood van de 33-jarige Arnhemse vrouw gaat door.