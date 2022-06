Kabinet komt nog niet met nieuwe plannen voor boerenperspectief

Het kabinet komt nog niet met nieuwe, concrete maatregelen om boeren een steuntje in de rug te geven. Het plan voor boerenperspectief moest de pijn van de stikstofaanpak ietwat verzachten, maar landbouwminister Henk Staghouwer kijkt vooral naar een “versnelling en prioritering” van de omslag naar de groenere kringlooplandbouw.

Wel overweegt de bewindsman bestaande subsidieregelingen uit te breiden. Het ministerie benadrukt dat de plannen hand in hand gaan met de gebiedsplannen om stikstofuitstoot te verminderen, en de brief van vrijdag dus nog maar het begin is.

Het kabinet wil boerenbedrijven ondersteunen die meer ruimte willen nemen voor hun vee, en door technische innovaties groener willen boeren. Ook komt er mogelijk hulp voor boeren die volledig nieuwe producten of diensten willen aanbieden. Omdat in sommige gebieden wegens de stikstofcrisis nauwelijks ruimte is voor boeren, wordt daarnaast hulp aangeboden voor boeren die willen stoppen of verhuizen.