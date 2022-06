Laatste zittingsdag MH17 voor de uitspraak

In het Justitieel Complex bij Schiphol vindt vrijdag naar verwachting de laatste inhoudelijke zittingsdag plaats in het omvangrijke MH17-proces voordat de rechtbank uitspraak doet. De verdediging van verdachte Oleg Poelatov gaat nog eenmaal in op het Openbaar Ministerie, dat levenslang heeft geëist.

De advocaten van Poelatov willen dat hun cliënt vrijgesproken wordt, onder meer omdat het OM in hun ogen onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar alternatieve scenario’s. Zij verwijten de officieren van justitie “tunnelvisie”.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Het toestel was onderweg van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven.

Volgens het OM zijn pro-Russische separatisten verantwoordelijk voor het inzetten van de Buk-raket waarmee het vliegtuig is neergehaald. Zij hadden mogelijk niet door dat het ging om een passagiersvlucht, denkt het OM. Naast Poelatov staan rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko terecht. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie. Poelatov is de enige verdachte die zich laat bijstaan.

Het monsterproces tegen het viertal begon ruim twee jaar geleden. Tientallen nabestaanden spraken gedurende drie weken in de rechtszaal of via een videoverbinding over hun dierbaren die ze verloren door de ramp.

De rechtbank doet op zijn vroegst 17 november uitspraak, maar het kan ook 15 december worden.