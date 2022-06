MH17-nabestaanden opgelucht na laatste zittingsdag

“Het is klaar”, verzuchtte een nabestaande in de zittingszaal toen de rechter had aangegeven dat het inhoudelijke deel van de omvangrijke strafzaak rond het neerhalen van vlucht MH17 nu echt is afgerond. Het monsterproces, dat ruim twee jaar geleden begon, is gereed voor de laatste fase: de uitspraak.

Diverse nabestaanden, velen van hen waren de afgelopen jaren iedere keer in de beveiligde rechtbank op Schiphol aanwezig, omhelsden de officieren van justitie toen de zitting was afgelopen. Een uitspraak wordt niet eerder dan 17 november verwacht. “Wij nemen daar de tijd voor”, zei de rechter. Hij had het over de grote hoeveelheid informatie die aan de orde is geweest. “Wij moeten dat tot in detail doorgronden.”

De rechtbankvoorzitter vertelde dat het proces “op ieder van ons grote indruk heeft gemaakt”. Hij doelde met name op de slachtofferverklaringen. Drie weken lang hebben tientallen nabestaanden in de rechtbank of via een videoverbinding verteld wat de ramp met toestel MH17 op 17 juli 2014 voor hen betekende. “Moedig”, aldus de voorzitter.

Tegen de vier verdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Slechts een verdachte, de Rus Oleg Poelatov, liet zich door advocaten vertegenwoordigen. Zij vinden dat hij vrijgesproken moet worden.