Reproductiegetal coronavirus op hoogste niveau sinds februari

De snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt, loopt weer iets op. Het zogeheten reproductiegetal is vrijdag gestegen naar 1,21. Dat is het hoogste niveau sinds eind februari, ruim drie maanden geleden. Ook het aantal bevestigde besmettingen stijgt, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het te vroeg om te zeggen of er een nieuwe coronagolf op komst is.

Een reproductiegetal van 1,21 betekent dat een groep van honderd mensen die corona onder de leden hebben gemiddeld 121 anderen besmetten. Zij steken op hun beurt 146 mensen aan, en die dragen het virus vervolgens over aan zo’n 177 mensen. Bij elke stap neemt het aantal besmette mensen toe, en daarmee ook het risico dat zij anderen besmetten. Hoe verder het getal boven de 1 komt, hoe sneller het virus verspreidt. In juli vorig jaar, bij de ‘dansen met Janssen’-golf, bereikte het reproductiegetal een recordhoogte van 3.

Het RIVM registreerde tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 2235 positieve uitslagen van coronatests. Een dag eerder waren er 2440 nieuwe gevallen. Dit is het hoogste niveau sinds april. Het gemiddelde is in de laatste twee weken met ruim 75 procent gestegen. Mensen hoeven niet meer naar een teststraat te gaan om te ontdekken of ze besmet zijn geraakt, een thuistest is voldoende. Maar wie dat wil mag nog gewoon een test laten uitvoeren, en steeds meer mensen doen dit. De GGD’en hebben in de afgelopen week gemiddeld ruim 2000 testen per dag uitgevoerd, bijna 50 procent meer dan twee weken geleden.