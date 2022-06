Van Gennip: situatie kwetsbare huishoudens steeds zorgelijker

Dat volgens het Centraal Planbureau (CPB) in het ernstigste scenario meer dan een miljoen huishoudens in de financiĆ«le problemen komen, is volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) “ronduit zorgelijk”. En de situatie wordt “steeds zorgelijker”, maar generieke maatregelen bieden volgens haar niet per se de oplossing.

De nijpende situatie waarin voor veel huishoudens geldproblemen dreigen vraagt dat het kabinet “heel serieus” kijkt naar wat het volgend jaar kan doen om de pijn te verder te verzachten. Maar een eerdere ingreep is lastig, aldus de bewindsvrouw.

“We moeten vooral even kijken om welke groepen kwetsbare huishoudens het gaat”, voegt Van Gennip daaraan toe. “Op het moment dat je hele generieke maatregelen neemt is dat voor iedereen fijn, maar je moet natuurlijk kijken: waar moet je specifiek ingrijpen. Dat zijn we aan het bestuderen.”